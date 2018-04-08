Edinilen bilgiye göre, Erkan Ö. (25) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta ilçesine bağlı Çataltepe köyü civarında takla atarak ters döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü Erkan Ö. (25) ile Mustafa Ö.(15), Fidan Ö.(20), Dilan Ö.(22) ve Şefika Ö. (49) yaralandı.

İHA'nın aktardığına göre, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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