Otomobilde 'Artemis' heykelciği bulundu

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durduran asayiş polisleri, sürücü Yaşar Bayram K.'yi indirip arama yaptı. Aramaların ardından otomobilin torpidosunda bir heykelcik bulundu. Tarihi eser şüphesiyle otomobil sürücüsü ve heykelcik, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DHA'nın haberine göre yapılan araştırmada Roma Dönemi'ne ait, altın ve bronz kaplama olduğu değerlendirilen heykelciğin Yunan mitolojisindeki avcılık ve ay tanrıçası Artemis'i simgelediği belirlendi. Ayrıntılı inceleme için heykelcik, müze yetkililerine ulaştırıldı. Şüpheli Yaşar Bayram K.'nin ise, "Çocuklarım sokakta oynarken bulmuş, bana getirdi. Evde süs eşyası olarak kullanmak için alıp otomobile koymuştum" diye ifade verdiği ifade edildi. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, müze yetkilileri heykelciği incelemeyi sürdürüyor.