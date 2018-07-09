Kapıyı güçlükle açıp küçük çocuğu kurtardılar

Olay, öğle saatlerinde, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 63 K 1779 plakalı otomobiliyle hastanenin otoparkına geldi. Sürücü, park ettiği otomobilden hastaneye girmek için eşiyle birlikte inerken, zihinsel engelli oğlu Ali Burak Ş. ise meteoroloji verilerine göre öğlen saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklık altında araçta kaldı.

DHA'nın haberine göre, Ali Burak Ş., kapılar kilitli ve camlar kapalı olduğu için bir süre sonra otomobilde havasız kaldı. Ter içinde kalan ve fenalaşan çocuğu, güvenlik görevlileri fark etti. Polise haber verilirken, hastane içinde anons yaptırılmasına rağmen sürücü otomobile gelmedi.

Bu sırada polislerin yönlendirdiği özel güvenlik görevlisi, kapıyı güçlükle açmayı başardı. Otomobilden yarı baygın çıkarılan Ali Burak Ş., hastanenin acil servisine götürülerek, bir süre gözlem altında tutuldu.

Olay sonrası otomobilin başına gelen sürücü, güvenlik görevlilerinden durumu öğrenerek, gittiği acil servisten oğlu Ali Burak Ş.'yi alıp, hastaneden ayrıldı.