Sivas'ta otomobilin altında bisikletiyle 200 metre sürüklenen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Bisiklette bulunan diğer çocuk ağır yaralanırken, sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara-Erzincan karayolu, otogar kavşakta meydana geldi. Erzincan istikametinden Ankara istikamete gitmekte olan Şamil T. (33) yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Muhammed Ateş (15) ve kimliği belirlenemeyen diğer arkadaşının üzerlerinde bulunduğu bisiklete arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre, otomobilin altında yaklaşık 200 metre sürüklenen Muhammed ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada ağır yaralanan diğer çocuk ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazadan yarala almadan kurtulan otomobil sürücüsü Şamil T. gözaltına alındı.

Kaza nedeni ile Ankara-Erzincan yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

sivas

trafik kazası

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER