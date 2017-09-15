Misaki kadar cool otomobil kullanmak isterdim. Sürüşü akıcı, kontrollü ve rahat... Son birkaç aydır direksiyonun başına her geçtiğimde Murakami’nin Drive My Car öyküsündeki kadın kahramanı Misaki’yi hatırlıyorum. Ama İstanbul trafiğinde bir Misaki olmak ne mümkün! Farklı otomobiller kullandıkça bunun sadece benimle ilgili olmadığını da daha iyi anlıyorum. Otomobilin size hissettirdikleri de önemli... Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği’nin 752 kadın sürücü üzerinde yaptığı ankete göre, yüzde 80’imiz kendini güvensiz hissettiği için gece araç kullanmıyormuş. Öte yandan otomobillerdeki yeni sürüş güvenlik sistemleri bu durumu değiştirebilir. Yaklaşan cisme karşı uyarı sistemi, şerit ihlali uyarı sistemi, hız sınırı... HT Cumartesi'nde Aysun Öz'ün haberi...

KÖR NOKTAYI GÖRMEK

Geçen hafta Dalaman Havaalanı’ndan Bördübet’e inerken bol virajlı dağlarda kullandığım Volvo XC60’ın yeni sürüş güvenliği teknolojisi, tüm bunların bir adım ötesiydi. Bir adım daha atarsak göreceğimiz herhalde sürücüsüz otomobiller olacak. Yanımdakine laf yetiştirmeye çalışırken hafif bir şerit ihlali anında otomobil beni uyarmakla kalmadı, uyarılara pek kulak asmadığımı fark edip direksiyonu titreterek beni şeridime dönmeye basbayağı zorladı. Hizaya sokmak bu olsa gerek! Bir ara önümdeki aracı sollamak için sinyal verdiğimde, arkadan yaklaşan aracı görmeme ihtimaline karşı aynamda bir de kırmızı ışık belirdi. Bu kez de otomobil “Sollayamazsın” diyordu. 360 derece kamera sisteminin amacı da bu, yaklaşan her cismi görebilmek. Kör noktaları bile... Her işine karışılması insanda biraz huysuzluk yapıyor, ama istersen devreden çıkar!

Volvo Cars’ta “çarpışmadan kaçınma mühendisi” olarak çalışan Andreas Lindberg, “şehirde güvenlik sistemi”nin, tehlike anında karşıdan gelen bir otomobille çarpışmayı engelleyecek şekilde direksiyon hareketimize yardım ettiğini söylüyor, “Son çare olarak devreye giriyor” diyor. Ayrıca bir cisme, hayvana ya da çocuğa hızla yaklaşırken frene basmanız gereken yerde basmazsanız, otomobil sizin yerinize son anda frene basıyor.

Bu tür uç tehlikeleri sürüş sırasında yaşamadım ama tanıtım filmi Moments otomobilin bu yeni güvenlik sistemini vurucu bir şekilde anlatıyor. Filmi HT Dokun’da cep telefonunuzla izleyebilirsiniz ama ben yine de kısaca anlatayım... Küçük bir kız okula giderken karşıdan karşıya geçmek için yola adım attığında yaklaşan XC60’ın sürücüsü kahvesini dökmüş, bir an dikkati dağılmıştır. Küçük kızı fark etmez. Ancak aracın kameraları kızı görüp son anda fren sistemini devreye sokar ve otomobil anında durur. Küçük kız da kurtulur...

Volvo, İskandinav ormanlarında bolca bulunan, yola fırlayıp pek çok kazaya da sebebiyet verebilen geyikler için tasarlamış bunu ama özellikle kafası meşgul, direksiyon başında e-posta takip eden, yazmaması gerektiği halde mesaj yazan şehir insanı için de hayat kurtaran bir özellik olabilir. Pilot Assist sistemiyse yoğun şehir trafiğinde takip mesafesini korumak ve sürücüyü şeridinde tutmak için yardımcı olarak düşünülmüş.

KAZALARDAN SONUÇ ALINIYOR

Tamam, kadınlar özellikle gece sürüşünde tedirgin; arka koltukta çocukla otomobil kullanan çok kadın da var, evet... Ama yine de reklam filminde sürücünün kadın olmasına kadın sürücüler arasında içerleyen çıkabilir. “Dikkati dağınık olan sadece kadınlar mı?” Yahut, “Mesele sadece dikkat dağınıklığı mı yani, erkekler de aşırı özgüvenden pek çok hata yapmıyor mu” diye soranlar çıkabilir.

Belki tasarımcıları da benim gibi, bu aracın ‘City Safety’ adı verilen şehir güvenlik sistemini kadınsı bulmuştur. Oyuncu o nedenle kadındır. Londra Goldsmith Üniversitesi’nden davranışsal psikolog Patrick Fagan, kadın atalarımızın yavrularını tehdit eden durumları daha iyi hissettiğini ve keskin bir savunma refleksiyle hareket ettiklerini söylüyor. Kadındaki bu içgüdüyü de bir tür ‘erken uyarı sistemi’ içgüdüsü olarak açıklıyor. Volvo Car Turkey Pazarlama ve PR Müdürü Kubilay Polat ise reklam filminde kadın sürücü seçilmesinin özel bir nedeni olmadığını, güvenlik sistemlerini geliştirirken gerçek kazaları inceleyip tasarladıklarını söylüyor. “Çarpışma uyarı ve otomatik frenleme sistemimizin arkadan çarpma kazalarını önemli ölçüde azalttığını gördük. XC60’a direksiyon destek ve yardım sistemlerini de ekleyerek kaçınılabilir çarpışmaları azaltmada ileriye doğru bir adım daha atıyoruz. Bu da bizi 2020’de yeni nesil bir Volvo içerisinde hiçbir ciddi yaralanma olmaması ve hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi yönündeki vizyonumuza adım adım yaklaştırıyor” diyor.

Bu güvenlik sistemleri, Türkiye’de 7 milyonu bulan kadın ve 22 milyon erkek sürücüyü birer Misaki yapar mı bilmem ama, karısına otomobilini teslim edebilen sadece yüzde 13’lük erkek oranını artırabilir.