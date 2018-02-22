Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, trafiğe yeni çıkan araçların renklerinin kaydının tutulduğu 2014 yılından bu yana siyah ve beyaz otomobillere ilgi azaldı, gri, mavi ve sarı renkli otomobillerin oranında ise artış yaşandı.
2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'ini (366 bin 414), 2015'te yüzde 63,2'sini (471 bin 759), 2016'da yüzde 61'ini (455 bin 31) beyaz renktekiler oluştururken 2017'de bu oran yüzde 58,7 (435 bin 777) olarak kayıtlara geçti.
Otomobillerde siyah renkli olanlara da ilgi azaldı. 2014'te sıfır alınan otomobiller içinde yüzde 9,5 (55 bin 428) paya sahip siyah renk, 2015'te yüzde 9,1'e (68 bin 112), 2016'da yüzde 8,6'ya (64 bin 12), geçen yıl ise yüzde 7,6'ya (56 bin 671) geriledi.
GRİ RENKTE ARTIŞ YAŞANDI
Sıfır alınan otomobillerde gri renk oranı 2014'te yüzde 16,8 (98 bin 319) iken, 2015'te yüzde 14,9 (111 bin 54), 2016'da yüzde 15,9 (118 bin 527), geçen yıl ise yüzde 18,4 (136 bin 220) oldu.
Geçen yıl yeni trafiğe çıkan otomobillerin 36 bin 311 adetle yüzde 4,9'unu ise mavi renkliler oluşturdu. Bu renkteki otomobillerin 2014'teki oranı yüzde 2,6 (15 bin 313), 2015'te yüzde 3,5 (25 bin 867) ve 2016'da ise yüzde 4,6 (34 bin 518) olarak gerçekleşti.
Sarı otomobillerin oranı ise büyük oranda artış gösterdi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 0,5'ini (3 bin 190) sarı renktekiler oluştururken, 2015'te bu oran 5 bin 698 ile yüzde 0,8'e, 2016'da 12 bin 54 ile yüzde 1,6'ya ve geçen yıl da 20 bin 635 ile yüzde 2,8'e çıktı.
Geçen yıl yeni alınan otomobiller içinde kırmızı renklilerin payı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Bu oran 2014'te yüzde 4,9, 2015'te yüzde 5,8 ve 2016'da ise yüzde 6,3 oldu.
Bir otomobil firmasının Bursa bayisinin Satış Müdürü Ömer Faruk Çetin, beyaz renkli otomobillerin satışlarının azaldığını söyledi.
Bunda firmaların tanıtımlarında daha canlı renkleri tercih etmelerinin etkili olabildiğini belirten Çetin, ''Geçen yıl mavi ve gri tonlar daha fazla tercih edildi, halen de böyle devam ediyor. Bu durumu tüketici davranışları da etkiliyor. Özellikle bayanlar beyazdan çok canlı renkleri talep ediyor." dedi.
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