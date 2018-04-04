Otomotiv, kendi rekorunu solladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine otomotiv sektörü, geçen mart ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 146 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Şubat 2016’dan itibaren son 26 aydır ihracatta artışı devam ettiren sektör, mart ayında ise tarihinde ilk kez 3 milyar doların üzerinde satış yaptı. Ülke ihracatındaki payı yüzde 21’e ulaşan otomotivin, böylece tek başına gerçekleştirdiği ihracat Türkiye’nin toplam rakamının beşte birini de aştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yapan otomotiv endüstrisinin Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkat çekti. Orhan Sabuncu, mart ayındaki artışta da ürün gruplarından Otomotiv Yan Sanayinde yüzde 20 ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 24 olmak üzere yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğunu söyledi. Sabuncu, “En büyük pazarımız Almanya’ya Yan Sanayide yüzde 16 artış kaydederken, yine büyük pazarlarımızdan Fransa’ya Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 66 artış başarısı gösterdik” diye konuştu.

Otomotiv yan sanayinde artış yüzde 20

Ürün grupları bazında bakıldığında, mart ayında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 20 artışla 1 milyar 46 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 9 artarak 1 milyar 275 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 24 artışla 553 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 16 artarak 176 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 16 artarken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 37, ABD’ye yüzde 42, Polonya’ya yüzde 35, Rusya’ya yüzde 60 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 26 artarken, önemli pazarlardan Belçika’ya yüzde 23, İsrail’e yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 150 arttı, Almanya’ya ise yüzde 23 düşüş oldu.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a geçen yıl ile hemen hemen aynı değerde ihracat yapılırken, Fransa’ya yüzde 66, Slovenya’ya yüzde 31, Almanya’ya yüzde 28 artış kaydedildi.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 49 artış görülürken, Fransa’ya yüzde 18, İtalya’ya yüzde 63 artış yaşandı.

Almanya’ya ihracat yüzde 10 arttı

Ülke bazında bakıldığında da en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat mart ayında yüzde 10 artışla 452 milyon dolar oldu. Almanya’ya olan artışta Otomotiv Yan Sanayi ihracatının yüzde 16, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatının ise yüzde 28 artması etkili oldu.

Martta en büyük ikinci pazar olan İtalya’ya ihracat yüzde 21 artışla 405 milyon dolar, üçüncü büyük pazar Fransa’ya ise 26 artışla 330 milyon dolar olarak kaydedildi. İtalya’ya yönelik artışta Binek Otomobiller ihracatının yüzde 26, Yan Sanayi ihracatının yüzde 12, Fransa’ya yönelik artışta da Yan Sanayi ihracatının yüzde 37, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatının yüzde 66 artması etkili oldu.

AB ülkelerine ihracat yüzde 16 arttı

Ülke grubu bazında da yüzde 79 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat martta yüzde 16 artışla 2 milyar 495 milyon dolar oldu. Yılın üçüncü ayında alternatif pazarlar arasında yer alan Afrika Ülkelerine yüzde 57, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 53 ihracat artışı yaşandı.