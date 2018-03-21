Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD), 44’üncü Olağan Genel Kurulu’nda bayrak değişimi yaşandı.

Göreve geldiği 2010 yılından bu yana Otomotiv Sanayii Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını başarıyla sürdüren Kudret Önen, yeni dönemde görevi Haydar Yenigün’e devretti. Düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında Otomotiv Sanayii Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Haydar Yenigün seçildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD), 44’üncü Olağan Genel Kurulu ile ilgili basın bülteni ve görselleri değerlendirmelerinize sunarız.

- "Stratejiler yeni teşviklerle donatılmalı"

Türkiye otomotiv sanayisinin sürdürülebilir büyümesi için 3 kritik noktaya dikkati çeken Önen, rekabetçiliğin sürdürülmesi, yeni yatırımların çekilmesi ve yeni projelerin Türkiye’de devreye girmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Önen, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kararların hızla alınması, kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanması ve sanayi ile koordinasyon halinde çalışılmasının sürdürülebilir başarı için şart olduğuna inanıyorum. Bu iş birliği, sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliği için tespit edilen alanlarda çalışma yapılması ve strateji geliştirilmesi ve yeni teşvikler ile donatılması üzerine kurulmalıdır. Ülkemizin ihracat lideri otomotiv sanayiinin sürdürülebilir rekabetçiliğini ve büyümesini devam ettirmesi amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi gereklidir." şeklinde konuştu.

Yerli ürün portföyünün genişlemesini sağlamak, dış ticaret dengesine katkı sağlamak ve ülke ekonomisi ile ihracata ciddi ivme kazandırmak açısından yeni yatırım çekilmesi için iç pazarın ciddi önem taşıdığını da vurgulayan Önen, yatırım teşviklerinin özellikle Kuzey Afrika ve Orta Avrupa ülkeleri ile rekabet edecek konuma getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Önen, "Brexit konusu özel olarak takip edilmeli ve sanayimiz ihracatını negatif etkilemeyecek önlemler alınmalıdır. Lojistik konusu sanayimiz ihracatını destekleyecek şekilde geliştirilmeli ve yeni teşvikler planlanmalıdır. Küresel gelişmeleri yakından takip etmek ve sanayimizin rekabetçiliğinin gelişmesini sağlamak için gereken tedbirleri hızlı ve etkili bir şekilde almak, rekabetin hızla ve sürekli arttığı iş ortamında zorunluluk haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Görevi devretmenin tam zamanı olduğuna inanıyorum"

OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı sürecince çok mutlu bir dönem geçirdiğini dile getiren Kudret Önen, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz ve derneğimiz çalışanları ile beraber sanayimizi en iyi şekilde temsil etmeye, sanayimizin rekabetçiliğinin arttırılması için destek olmaya çalıştım. Bu dönem içinde üyelerimiz her yıl beni başkan seçerek derneğimiz için çok önemli olan yönetimde devamlılık ilkesini destekleyerek başkanlığımın devamı için oy kullandılar.

Ama her dönemin bir sonu olmalı, Sanayimizin rekorlar kırdığı bu uç noktada, bu yıl, görevi devretmenin tam zamanı olduğuna inanıyorum. Bu duygular ile, tekrar aday olmamaya karar verdiğim OSD Yönetim Kurulu görevim süresince, bana verdiğiniz destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum."

- OSD'nin yeni başkanı Haydar Yenigün

Yeni yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği olağan genel kurul toplantısında, Kudret Önen başkanlık görevini, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e devretti.

OSD’nin yeni yönetim kurulu üyeleri ise, başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Marco Votta, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç, Tuğrul Arıkan şeklinde belirlendi.

Haydar Yenigün, OSD'nin sektörün çatı örgütü ve sanayinin bel kemiği olduğunu belirterek, derneğin başkanlık görevini bir bayrak yarışı olarak gördüğünü söyledi.

Bayrağın kendisine verilmesinin değerini en üst seviyede hissettiğini dile getiren Yenigün, "Büyük bir sorumluluk duyarak bu görevi alıyorum, teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Üreterek büyümeye inanan biri olarak sektörümüzü bugünden daha iyi noktalara getirmek, büyütmek, çeşitlendirmek ve en önemlisi içinde birçok belirsizlik içeren geleceğe hazırlamak, önceki başkanlar dönemindeki olduğu gibi benim de en öncelikli konum olacak. Otomotiv sektörü Türkiye ekonomisi için en önemli itici güç. Ülkemizin en önemli ve değerli sanayi kolu. Sizlerin de desteği ile rekabetin üzerinde yer alan bu görevi layıkıyla yerine getireceğime inanıyorum." diye konuştu.