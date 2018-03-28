Otomotiv sektörü Automechanika İstanbul'da buluşacak

Dünyanın en büyük 3. otomotiv fuarı olan 12. Uluslararası “Automechanika İstanbul” Fuarı, Messe Frankfurt İstanbul ve Deutsche Messe’nin Türkiye Ofisi; Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilecek.

2017 yılında 33 ülkeden 1200’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayan fuarda Parça & Sistemler, Bakım & Onarım, Aksesuarlar & Tuning, Madeni Yağ, Reifen Lastik ve Jant, Akü, E-mobility, Araç Yıkama & Bakım Merkezi olmak üzere 7 özel bölüm yer alacak.

Otomotiv endüstrisinin üretici, yatırımcı ve alıcılarını bir araya getirip yeni iş fırsatları ve distribütörlük anlaşmaları yapma fırsatı sunduklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

“Otomotiv endüstrisi sağladığı yüksek istihdam oranı ve yüksek büyüme hızıyla Türkiye ekonomisi için stratejik bir faaliyet alanı. Yakın zamanda yerli otomobil üretmeye hazırlanan sektörün bu başarısında uluslararası fuarlar büyük öneme sahip. Türk otomotiv sektörü uluslararası fuarları etkin bir şekilde değerlendirerek yeni iş bağlantıları yakalama noktasında başarılar işlere imza atıyor. Avrasya bölgesinin en büyük otomotiv fuarı olan ‘Automechanika İstanbul’ da otomotiv sektörünün tüm lokomotif kurumları bir araya gelecek, Tük otomotiv sektörün başarısını ileriye taşıyacak yeni adımlar atılacak.”

GEÇEN SENE 44 BİN ZİYARETÇİ GELMİŞTİ

Automechanika İstanbul içeriğinin her yıl daha da genişletilerek sektöre olan katkısını sürekli arttırmayı hedeflediklerini belirten Messe Frankfurt Türkiye Genel Müdürü Tayfun Yardım şunları söyledi:

“2017 yılında 102 ülkeden 44 bin ziyaretçiyi sektör profesyoneliyle buluşturduğumuz ‘Automechanika İstanbul’ kendi alanında yeni bir rekora imza atmıştı. ‘Automechanika İstanbul’ 2018, artan katılımcı sayısıyla ulusal ve uluslararası otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirerek, Türkiye otomotiv sektörünün hem yeni pazarlara girmesinde hem de var olan ilişkilerini geliştirmesinde önemli fırsatlar sunacak."