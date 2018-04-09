Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, otomotiv sektörü, yıllık bazda "rekor yılı" olarak kayıtlara geçen 2017'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,5 artırarak 8 milyar 228 milyon dolara taşıdı.
Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 20,2 ile en büyük payı alan otomotiv, yılın ilk çeyreğini de açık ara lider tamamladı. Otomotivi, yüzde 11,1'lik pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 10,2 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 8,7 ile "çelik" sektörleri takip etti.
Otomotiv sektörü, bu dönemde 164 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.
ŞUBAT VE MART AYLARI REKORLARLA GELDİ
Geçen yılın mart ayında 2 milyar 708 milyon 842 bin dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu yılın aynı ayında ihracatını yüzde 16,1'lik artışla 3 milyar 146 milyon 222 bin dolara çıkardı. Sektör, bu rakamla, aylık bazda hem ilk kez 3 milyar dolar sınırını geçti hem de tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.
Otomotiv endüstrisi, ocak ayında yüzde 10,8'lik artışla 2 milyar 286 milyon, şubat ayında da yüzde 25,7'lik artışla 2 milyar 799 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti.
Aylık bazda, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığı mart ayının yanı sıra şubatta yine tüm zamanların ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektör, ilk çeyreği de rekorla kapattı.
28 milyar 534 milyon dolarlık dış satımla "rekor yılı" olarak kayıtlara geçen 2017'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, bu rakamı 2018'in aynı döneminde 1 milyar 228 milyon dolar aştı.
İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKEDEN 9'U AB ÜYESİ
Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 9'unu Avrupa Birliği (AB) üyeleri oluşturdu. Ocak-mart döneminde yüzde 13,16'lık artışla 1 milyar 209 milyon 368 bin dolar ihracat yapılan Almanya liderliğini korudu.
Almanya'yı yüzde 15,68'lik artış ve 944 milyon 214 bin dolar ile İtalya, yüzde 13,6'lık artış ve 846 milyon 809 bin dolar ile Fransa, yüzde 3,09'luk düşüş ve 752 milyon 857 bin dolar ile İngiltere, yüzde 9,97'lik artış ve 444 milyon dolar ile İspanya izledi.
Belçika, Polonya, ABD, Slovenya ve Hollanda da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yerini aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.