2020’ye kadar dijital teknolojilere gerçekleştirilen yatırımın 311 milyar TL’ye yükselmesi beklenirken birçok sektörün yaşadığı dijital dönüşüm otomotiv sektörünü de etkiliyor. Gün geçtikçe araçlar daha çok veri üretiyor ve sürücüye yardımcı olan yazılımlar geliştiriliyor. Bu araçların ve yazılımların ürettiği verilerin depolanması kadar analizindeki hız da kritik önem taşıyor.
Otomotiv endüstrisindeki veri yönetimi çözümleri üzerine faaliyet gösteren NetApp, teknolojileri ile kurumsal ölçekte veri yönetimine destek verirken, kurum/saha içi sistemlerle genel buluttan gelen kaynaklar arasında bir bağ oluşturuyor. Bunun sonucunda da otomotiv endüstrisi BT kaynaklarının kullanımında büyük bir esnekliğe ulaşırken, veri ve iş yüklerini de tüm kaynaklar arasında taşıyabiliyor.
2030’a kadar yolların yüzde 30’unda sürücüsüz araçlar olacak
European Automobile Manufacturers’ Association’ın yayımladığı verilere[1] göre, otomotiv sektörü sadece Avrupa Birliği ülkelerinde 12,6 milyon çalışana sahip. Üretilen arabaların, kamyonetlerin ve otobüslerin toplam rakamı ise yılda 19,2 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl otomotiv sektöründe AR-GE için 235 milyar TL yatırım gerçekleştiriliyor ve bu yüzden otomotiv sektörü özel sektörler arasında en çok yatırım yapılan sektör olarak dikkatleri çekiyor ve sadece 2016’da Avrupa Patent Organizasyonu’nun onayladığı 8.000 patent bulunuyor.
Dijital dönüşümle birlikte büyük bir değişimin eşiğinde bulunan otomotiv sektöründe, Sanayi 4.0 ve ağırlıklı olarak robotların çalıştığı akıllı fabrikalarda artık sürücüye kıyasla yazılımın daha çok söz sahibi olduğu otomobiller üretiliyor. Öyle ki, danışmanlık firması olan Roland Berger, 2030’a kadar dünya çapında kat edilecek yolun yüzde 30’unun sürücüsüz taksiler tarafından gerçekleştirilmesini bekliyor[2]. Artık otomotiv sektörü dijital ortamda dönüşüm geçirmeye başladı ve otomotiv sektörünün aktörleri de bu dönüşüme ayak uyduruyor. 50 yıldan uzun süredir sektörlerde araştırma gerçekleştiren öncü şirket Frost & Sullivan’a göre dijital teknolojilere gerçekleştirilen yatırım 2020’ye kadar 311 milyar TL’ye yükselecek.
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