Otomotiv tam kapasiteye dayandı

2008 yılında kaydedilen 24,7 milyar dolarlık tüm zamanların sektörel ihracat rekorunu, 17 Kasım itibarıyla 24,8 milyar dolarla kıran otomotiv, ocak-kasım döneminde de 26 milyar 45 milyon 475 bin dolarlık dış satım rakamına ulaştı.

Sektör, 2017 için belirlediği 27 milyar dolarlık ihracat hedefini aşarak, yılın 28 milyar doların üzerinde bir rakamla kapanmasını bekliyor.

Adet bazında da 2017 sonunda 1 milyon 650 bin adetlik üretim, 1 milyon 350 bin adetlik ihracatla yine rekorlara hazırlanan otomotiv endüstrisinin kapasite kullanımı ise yüzde 80-85 bandına oturdu.

"Fabrikalar maksimum kapasiteyle çalışıyor"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün üretim ve ihracatta önemli başarılara imza attığını söyledi.

Bunun birkaç sebebinin bulunduğunu belirten Sabuncu, şöyle devam etti:

"Artık maksimum kapasiteyle çalışıyor fabrikalar. 1 milyon 900 bin ya da 2 milyon adet olan kapasitenin, yüzde 80-85'i şeklinde kapasite kullanım oranları var. Birincisi bu. Yani miktarsal olarak artışlar var. İkincisi de tabii bazı üreticilerin ürettiği arabaların ihraç fiyatları. Bu Hybrid arabalardan dolayı fiyatlar yüksek. Ondan da kaynaklanıyor."

"Tüm zamanların üretim ve ihracat rekoru olacak"

Yılın 10 ayı itibarıyla üretilen araç sayısının 1 milyon 380 bin, ihraç edilen araç sayısının ise 1 milyon 100 bin adet olduğunu ifade eden Sabuncu, "Sene sonu beklentisi üretimde 1 milyon 650 bin, ihraçta da 1 milyon 350 bin. Bu, miktarsal olarak tüm zamanların üretim ve ihracat rekoru olacak. Artış, kapasite kullanımının artması, yeni projeler ve bazı araçlardaki fiyatların yüksek olmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Sabuncu, yurt dışı pazarlardaki hareketlenme ve yeni projelerin de sektörü hareketlendirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa pazarı son birkaç senedir artıyor. Amerika pazarında çok büyük artışlar var ondan kaynaklanıyor bir de birtakım otomotiv yan sanayinde, yeni pazarlar var. Özellikle de yeni modellerin Türkiye'de devreye girmiş olması. Bu da ihracatı artıran bir faktör. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda, şu anki gidişat gayet iyi."

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabuncu, yeni yıla ilişkin de "2018'in 2017'den kötü olmayacağını düşünüyoruz. 2017 gibi olabilir ya da birazcık daha iyi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.