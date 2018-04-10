Çelik, Türkiye'de ihracat yapan tüm otomotiv ana ve yan sanayi şirketlerinin üyesi olduğu OİB’in 2018-2022 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotivden enerjiye pek çok iş dalında faaliyet gösteren Beyçelik Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO görevlerini sürdürüyor. Başkan Çelik, bir önceki OİB Yönetim Kurulu’nda da Muhasip Üye görevini yürütüyordu.
OİB Yönetim Kurulunda yer alan 10 Asil Üye; Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Bosch Sanayi ve Ticaret, Valeo Otomotiv, İnci GS Yuasa Akü, Teknik Malzeme, Martur Sünger ve Koltuk ve Farplas Otomotiv’den oluştu. Yeni dönemde yönetime Toyota Otomotiv de girdi. Denetim Kurulu Asil Üyeleri de Canel Otomotiv, Ecoplas Otomotiv ve Elatek Kauçuk oldu.
OİB Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Pimsa Otomotiv, TKG Otomotiv, Destek Otomotiv, BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv, Ermetal Otomotiv, Maysan Mando Otomotiv, Bayrak Lastik, Grammer Koltuk Sistemleri, Haksan Otomotiv Mamulleri ve Meklas Otomotiv olurken, Denetim Kurulu Yedek Üyeleri de Bolt Bağlantı Elemanları, Orven Kauçuk Makine Yedek Parçaları ve Presmetal Otomotiv Yan Sanayi oldu. Seçimlerde ayrıca TİM Delegeleri olarak 18 asil ve 18 yedek üye de belirlendi.
Çelik: “Otomotiv, ihracatta liderliğe kararlılıkla devam edecek”
Türkiye'nin 45 ilinde toplam 4 bin 700 aktif üyesi olan OİB, 27 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) bünyesinde bulunan OİB, yüzde 87’lik ihracat payı ile UİB’in de lokomotif birliği durumunda bulunuyor.
OİB’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada “Türkiye’nin toplam ihracatının 5’te birinden fazlasını otomotiv sektörü gerçekleştiriyor. İhracattaki liderliğimize kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.
Geçen mart ayı itibariyle ihracatının yüzde 79’unu AB ülkelerine yapan Türk otomotiv sektörünün ana ve yan sanayisiyle gücünü ve kalitesini ortaya net bir şekilde koyduğunu ifade eden Çelik, “OİB olarak yeni dönemde gerek mevcut gerekse yeni hedef pazarlara yönelik geliştireceğimiz vizyoner ve stratejik adımlarla küresel rekabet gücümüzü daha da artıracağız” değerlendirmesinde bulundu.
Bir önceki dönemde OİB Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Sabuncu da Olağan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada “Türkiye otomotiv sektörü olarak geçen yıl itibariyle dünyada 14., AB’de ise 5.büyük üreticiyiz. Son 12 yılın ihracat şampiyonu olan otomotiv, yine son 12 yılda 23,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yıl ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık. Yine geçen yıl en büyük pazarımız olan Almanya’ya yüzde 10 artış gerçekleştirdik” dedi.
Baran Çelik kimdir?
Makine Yüksek Mühendisi olan Baran Çelik, 1977 yılında Bursa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Çelik, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirdi. Aynı üniversitenin Makine Mühendisliğinde Bilim Yüksek Lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını alan Çelik, kariyerine 2000 yılında Beyçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.
Otomotiv, ısı sistemleri, enerji, turizm ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Beyçelik Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve CEO görevlerini sürdüren Baran Çelik, ayrıca Holding’in amiral gemisi konumunda olan Beyçelik Gestamp’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstleniyor. Baran Çelik, 2007 yılından itibaren holding bünyesindeki çeşitli şirketlerin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO görevlerini de yürütüyor. 2010 yılından beri OİB Yönetim Kurulu’nda Muhasip Üye ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi de olan Baran Çelik, evli ve üç çocuk babası.
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