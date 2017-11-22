Otomotivde yıl bitmeden ihracat rekoru kırıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu yaptığı açıklamada, otomotiv endüstrisinin bu yılın 10 ayındaki ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 23,4 milyar dolar olduğunu belirtti.
Bu tarihten sonra sektör ihracatını gün gün takip ettiklerini vurgulayan Sabuncu, şöyle konuştu:
"Sektörün en yüksek ihracat rakamı 2008 yılındaki 24,7 milyar dolardı. 2008 global finansal krizin başladığı senedir. Ondan sonra rakam süratle 15 milyar dolara düştü. Sonraki senelerde ihracat, arta arta geçen sene 23,9 milyar dolarlık bir rakama geldik. Biz bu sene bu rekoru kıracağımızı biliyorduk. Hedefleri de ona göre koyduk ve zamanlama da çok iyi oldu, 17 Kasım itibarıyla otomotiv endüstrisi daha önce en yüksek 24,7 milyar dolar olan ihracat rakamını, 24,8 milyar dolara çıkararak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Yani 10,5 ay gibi diyebiliriz."
"ARKA ARKAYA 12. SEKTÖREL İHRACAT REKORU"
Sabuncu, sektörde bu yıl başka rekorların da olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Otomotiv endüstrisi arka arkaya son 11 senenin ihracat şampiyonu. Bu yıl 12 olacak. Şu an itibarıyla onu da kırmış bulunuyoruz. Çünkü bize en yakın sektörle aramızdaki fark 10 milyar dolar. Bu saatten sonra bu farkın kapanması mümkün değil. Otomotiv endüstrisi 2017 yılında arka arkaya 12. ihracat rekorunu da kırmış oldu."
"YIL SONU İHRACATI 28 MİLYAR DOLARI AŞACAK"
Artık seneyi bitirecekleri ihracat rakamının çok önemli olduğunu dile getiren Sabuncu, "2017 ihracat hedefi 27 milyar dolardı. Fakat şu günden sonra gidişata, trende bakarsak bu rakamın 28 milyar dolar olacağı, hatta biraz da geçeceği yönünde. Bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.
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