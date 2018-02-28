Silikon Vadisi, bugüne kadar gerçekleştirdiği otonom sürüş testlerinde araçların başında bir mühendis bulundurmak zorundaydı. California Motorlu Araçlar Dairesi (DMV), yürürlüğe soktuğu yeni bir düzenlemeyle sürücüsüz otomobillerin insan refakatçileri olmadan yola çıkmasının önünü açtı.

BU OTOMOBİLİ İNSAN DEĞİL TELEFON SÜRÜYOR!

Üst kurumlar tarafından onaylanan düzenleme, otonom sürüş teknolojilerinin sürücüsüz test edilmesini sağlarken; teknoloji şirketlerine bu araçları uzaktan takip etme zorunluluğu getiriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, otomobillerin yapısıyla ilgili büyük bir değişim de gerçekleşecek. Artık insanların sürüş ihtiyaçlarına göre tasarlanmayacak olan sürücüsüz taşıtlarda direksiyon, vites ve pedal gibi insanların ihtiyaç duyduğu araçlar yer almayacak. General Motors, bu araçların bulunmadığı ilk tam otonom otomobilini 2019 yılında tanıtacağını duyurmuştu.