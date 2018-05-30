Tesla otomobillerde bulunan Autopilot özelliği, isminden de anlaşılabileceği otomatik pilotu devreye sokarak araçlara belli bir seviyede otonom sürüş yeteneği kazandırıyor. Laguna Beach’te yaşanan kaza ise Tesla’nın sürücüleri yarı otonom sürüş moduna dair yeterince eğitmediğine dair eleştirilerin yeniden ayyuka çıkmasına sebep oldu.

Tesla, sürekli olarak Autopilot devrede olduğu sürece sürücülerin ellerini direksiyondan ayırmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Şirket, “Teknoloji otomobili tüm kazalardan korunaklı hale getirmiyor” diyor.

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Sürücüler ellerini bir dakika gibi kısa bir süre direksiyondan ayırdıklarında Autopilot özelliği devre dışı kalıyor ve otomobil güvenlik gerekçesiyle kendini kenara çekiyor. Öte yandan, sürücüler tehlikeli bir durumun içerisine girmeden otomobil tarafından uyarılıyor.

Laguna Beach’te yaşanan yeni kazaya dair çok az detay gün yüzüne çıkmış durumda ve sürücünün kaza esnasında ne yaptığının, otomobilin onu uyarıp uyarmadığı henüz bilinmiyor.

Bir diğer Model S, mayıs ayının başında Utah kentinde park halinde duran bir itfaiye aracına çarpmıştı.

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