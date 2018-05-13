Kaş'ın Ova Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde kasap olarak çalışan Mehmet Aka, yanındaki Ercan Şaşıoğlu ile birlikte dün saat 16.00 sıralarında yönetimindeki otomobille ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. İki arkadaş, Kalkan Mahallesi'ndeki Kulüp Patara Evleri kavşağına geldiğinde yolda el kaldıran yaşlı bir çifti otomobile aldı.
DHA'nın haberine göre, Aka ve Şaşıoğlu, ilçe merkezinde çifti indirdi. İlçede bir otelin sahibi olduklarını söyleyen çift, inerken Aka ve Şaşıoğlu'na para vermeyi teklif etti. Teklifi reddeden Aka ve Şaşıoğlu'na kartvizit veren çift, kahve içmeye davet etti.
BAVULDAN 500 BİN LİRA ÇIKTI
Mehmet Aka ve Ercan Şaşıoğlu, ilçe merkezindeki işlerini bir saat içinde bitirip, dönüş için otomobilin yanına geldi. Bu sırada aracın arka koltuğunda yaşlı çiftin bavulunu unuttuğunu fark eden ikili, çifte verdikleri kartvizitten telefonla ulaşarak durumu haber verdi. Daha sonra çiftin oteline giden Aka ve Şaşıoğlu, bavulu sahiplerine teslim etti. Çift ise teşekkür ettikleri Aka ve Şaşıoğlu'na bavulun içindekini gösterdi. Çiftin Kalkan'da sattıkları bir villanın parası olan 500 bin liranın bavulda olduğunu gören Aka ve Şaşıoğlu şaşkınlık yaşadı.
'BİZE ZORLA 10'AR BİN LİRA VERDİ'
Ercan Şaşıoğlu, çiftin adının açıklanmasını istemediğini belirterek, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:
"'Çocuklar siz ne dürüst insanlarsınız. Bu bavulda ne var biliyor musunuz?' diyerek bavulu açtılar. Bavulda toplam 500 bin lira vardı. Biz de şaşkına döndük. 'Merak etmediniz mi bu bavulda ne var' diye sordular. Biz de 'Hayır niye merak edelim, bu bavul sizin. Bizim görevimiz bunu size teslim etmekti, bunu yaptık' dedik. Bunun üzerine bize bir miktar para vermek istediler. Biz de kabul etmedik. Ardından çok ısrar ettiler. Zorla 10'ar bin lira verdiler. Paraların fotoğrafını çekmemize izin verdiler. Ancak kesinlikle isim vermemizi istemediler. Biz de namus sözü verdik. İsmini açıklayamam. Ancak Kalkan'da villa satmışlar. Bu para villanın parasıymış. Biz her vatandaşın yapması gereken şeyi yaptık. Bavulu sahibine teslim ettik. Allah bize haram nasip etmesin. Helalinden versin."
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