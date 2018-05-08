Olay Kocaeli'nde İzmit ilçesinde bulunan Korutepe Tüneli çıkışı, İstanbul istikametinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, tünel çıkışında yol güvenliği almayan, dörtlü sinyalleri de yanmayan kamyonu son anda fark eden bir kamyoncu, anlık bir manevra ile duran kamyona çarpmaktan kurtuldu.

SON HAMLE İLE BÜYÜK BİR KAZA ÖNLENDİ

Üzeri yüklü olan kamyonun sürücüsü, devrilmek ve hemen solundaki kamyona çarpmak üzereyken kamyonu güçlükle yolda tutabildi.

Büyük bir kazadan son anda dönüldüğü o anlar ise yine bir başka kamyon şoförü tarafından cep telefonuna an be an kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER