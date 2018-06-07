HT Egeli'de yer alan habere göre, Marmara ve Ege bölgelerini otoyol ağıyla bağlayacak Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu’nda çalışmalar, yüzde 90 oranında tamamlandı.

İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3.5 saate indirmek üzere 6 bin 421 personel ve bin 570 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

30 MILYAR LİRA

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğundaki projede son 16 viyadük kaldı. Projede özel şirket tarafından 6 milyar 23 milyon dolarlık yatırım yapılırken Karayolları Genel Müdürlüğü de kamulaştırma çalışmalarına 2 milyar 353 milyon lira harcama yaptı. Dev projeye bugüne kadar toplamda 30 milyar 58 milyon lira yatırım yapıldı.

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