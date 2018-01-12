Uluslararası dev bir Japon ilaç firması olan Otsuka tarafından psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ve sindirilebilir sensöre sahip ilk dijital ilaç ABILIFY MYCITE, ABD Gıda ve İlaç İdaresi ( FDA) tarafından onaylandı.

AA'nın haberine göre; yapılan açıklamada, ABILIFY MYCITE sisteminin, ABILIFY MYCITE, giyilebilir MYCITE Patch sensörü, MYCITE APP akıllı telefon uygulaması ve sağlık uzmanları için geliştirilen çevrim içi portallardan oluştuğu, bu sistemin FDA tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, şizofreni, tip 1 bipolar bozukluk veya majör depresyon tanılı yetişkin hastaların bu yeni dijital ilaç sisteminden faydalanabileceği belirtilerek, ilacın Türkiye’ye gelmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

İlacın alımına dair verileri kaydederek hasta ve sağlık uzmanına aktaran, hastanın hareket düzeyine dair bilgi toplayan sistemin, hastanın bildirdiği dinlenme düzeyi ve ruh hali bilgilerini de hastanın onayıyla sağlık uzmanı, aile üyeleri ve bakım ekibiyle paylaştığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "FDA onaylı ilk dijital ilaç olma özelliğine sahip sistem, zamana bağlı ilaç alımına dair objektif bilgiler sunarak ciddi ruhsal bozuklukları olan hastaları tedavi eden sağlık uzmanlarıyla iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. FDA onaylı ABILIFY MYCITE, yetişkinlerde şizofreni tedavisinde, akut mani ve mikst atak tedavisinde, tip 1 bipolar bozukluk idame tedavisinde, lityum veya valproataek olarak ve majör depresif bozukluk tedavisinde ekleme tedavi olarak kullanılacak. Üretim aşamasında kum tanesi boyutundaki gıda bileşenleri içeren ve sindirim yoluyla vücuttan atılan IEM sensörü, mide sıvısıyla temas ettiğinde etkinleşerek MYCITE Patch adı verilen giyilebilir bir sensörle iletişime geçiyor. MYCITE Patch, tablet alım tarihinin ve saatinin yanı sıra hareket düzeyi gibi bazı verileri algılayıp kaydederken, bu bilgileri ve tablet alım verilerini uyumlu bir mobil cihazdaki MYCITE APP uygulamasına aktarıyor. MYCITE APP uygulaması ile bireyler, ilaç alımlarını ve günlük hareket düzeylerini objektif olarak inceleyebiliyor, aynı zamanda ruh hali ve dinlenme durumu bilgilerini kaydedebiliyor.”

Açıklamada, belirlenen aile üyelerinin, bakım personeli ve sağlık uzmanının bireyin onayıyla zamana bağlı ilaç alım düzenlerini ekran aracılığıyla takip edebildiği belirtilerek, "Ciddi ruhsal bozuklukların farmakolojik tedavisinde, hastanın ilaç kullanımını takip edip bilgi verecek sistematik bir yaklaşımın eksikliği yaşanıyordu. Ciddi ruhsal bozuklukları olan kişiler için tasarlanan sistem, hastanın günlük ilaç alımını kaydetmesine ve sağlık ekibi ile daha bilgili bir şekilde diyalog kurmasına izin veriyor. Bakım ekibinin hangi üyesinin veya üyelerinin, kendilerinin ilaç alımı, hareket düzeyi, bildirdikleri ruh hali ve dinlenme durumları hakkındaki bilgilere erişebileceğini uygulama üzerinden hastalar kendileri belirtiyor. Bireyle birlikte değerlendirilen bu bilgiler, daha açık bir diyalog imkanı sağlayarak tedavi iş birliğine katkı sağlıyor" denildi.







fda

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