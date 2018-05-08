Oud-Heverlee-L - Kortrijk maçı ne zaman?

Oud-Heverlee-L ve Kortrijk, 08 Mayıs 2018 Salı günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. 9 puanlı Oud-Heverlee-L 3. sırada bulunuyor, Kortrijk 12 puana sahip ve 2. sırada. Oud-Heverlee-L, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 413 kodlu maçı oynayanlar; Oud-Heverlee-L galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Kortrijk galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Oud-Heverlee-L son hafta oynanan Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

Kortrijk ise Anderlecht karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Oud-Heverlee-L, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oud-Heverlee-L, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Kortrijk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kortrijk, 3 gol atarken 5 gol yedi.