Oud-Heverlee-L - Waasland-Beveren rakamlar

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında Oud-Heverlee-L ile Waasland-Beveren, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 7 puanlı Oud-Heverlee-L 3. sırada bulunuyor, Waasland-Beveren 1 puana sahip ve 6. sırada. Oud-Heverlee-L, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Waasland-Beveren son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 400. İddaa'da Oud-Heverlee-L kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Waasland-Beveren kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Oud-Heverlee-L son haftadaki Club Brugge müsabasında 0-1 yenildi.

Waasland-Beveren, Westerlo karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Oud-Heverlee-L, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oud-Heverlee-L, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Waasland-Beveren ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Waasland-Beveren, 2 gol atarken 5 gol yedi.