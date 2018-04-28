Oud-Heverlee-L - Waasland-Beveren rakamlar

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A heyecanı devam ediyor. Oud-Heverlee-L, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Waasland-Beveren takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Oud-Heverlee-L 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Waasland-Beveren 1 puanda ve 6. sırada. Oud-Heverlee-L son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Waasland-Beveren, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 400 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oud-Heverlee-L kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Waasland-Beveren sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Oud-Heverlee-L önceki hafta Club Brugge mücadelesinde 0-1 yenildi.

Waasland-Beveren, Westerlo karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Oud-Heverlee-L, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Waasland-Beveren, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Waasland-Beveren 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.