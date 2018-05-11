Oud-Heverlee-L - Zulte Waregem düellosu

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A heyecanı devam ediyor. Oud-Heverlee-L, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Zulte Waregem takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 9 puanlı Oud-Heverlee-L 4. sırada bulunuyor, Zulte Waregem 22 puana sahip ve 1. sırada. Oud-Heverlee-L son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zulte Waregem, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 131. İddaa'da Oud-Heverlee-L kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Zulte Waregem kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Oud-Heverlee-L son hafta oynanan Standard Liege maçında 2-2 berabere kaldı.

Zulte Waregem, Westerlo karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Oud-Heverlee-L, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Zulte Waregem, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Zulte Waregem, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.