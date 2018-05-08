Oulu - HIFK Helsinki maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen maçında Oulu ile HIFK Helsinki, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Oulu son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. HIFK Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; Oulu galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, HIFK Helsinki galibiyet oranı 0.00.

Oulu önceki hafta Jyvaskyla JK mücadelesinde 1-2 kazandı.

HIFK Helsinki ise Jazz karşılaşmasında 4-2 kazandı.

HIFK Helsinki, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda HIFK Helsinki 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.