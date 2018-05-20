Oulu - KTP Kotka maçı ne zaman?

Oulu ve KTP Kotka, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. 3 puanlı Oulu 8. sırada bulunuyor, KTP Kotka 4 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Oulu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. KTP Kotka son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Oulu kazanır 0.00, berabere biter 0.00, KTP Kotka kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oulu önceki hafta Jyvaskyla JK mücadelesinde 2-1 yenildi.

KTP Kotka ise Haka maçında 3-3 berabere kaldı.

Oulu, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

KTP Kotka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KTP Kotka, 3 gol atarken 2 gol yedi.