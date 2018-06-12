138 yıllık dev proje Ovit Tüneli'nde sona yaklaşıldı. Hemen herkes "Ovit Tüneli nerede?", "Ovit Tüneli açılacak mı?" sorularını sormaya başladı.

Peki "Ovit Tüneli nerede?", "Ovit Tüneli açılacak mı?" işte merak edilen soruların cevabı...

OVİT TÜNELİ NEREDE

Ovir Tüneli, Rize-Erzurum arasındaki kara yolunun İkizdere-İspir mevkinde bulunan Ovit Dağı Geçidi güzergahına inşa edilmiştir. Erzurum ve Rize'yi birbirine bağlamaktadır.

138 YILLIK PROJE

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 2'inci uzunu Ovit Tüneli... 138 yıllık hayaldi, o hayal gerçekleşti. Yapımı 6 yılda tamamlanan tünel ulaşıma açılıyor. Ovit Tüneli'nin temeli 13 Mayıs 2012 tarihinde atıldı. 11 Kasım 2016'da ışık göründü teröni yapıldı. 14,3 kilometrelik çift tüpten oluşan tünel Rize'yi Doğu Anadolu'ya bağlıyor.

Adını ise yapıldığı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'ndan alıyor. Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısaltıyor. Yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım ise tünel sayesinde 12 ay kesintisiz sürecek.

OVİR TÜNELİ AÇILACAK MI?

22 Kasım'da kar nedeniyle Ovit Dağı geçidi kapanınca tünel tek tüple ulaşıma açılmıştı. Ancak Nisan ayında yeniden ulaşıma kapatılan tünelin elektromekanik işlemleri tamamlandı. Tünel 13 Haziran'da tamamen açılıyor. Tünelin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

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