Oxford mezunu okuluna dava açtı!

2000 yılının Haziran ayında Oxford Üniversitesi hukuk bölümünü bitiren Hint asıllı Faiz Siddiqui, mezun olduktan 17 yıl sonra okulunu dava etti.

Aldığı derslerin ve genel eğitimin kendisine iş hayatında herhangi bir şey katmadığını belirten Siddiqui, okul personelinin kendisine bir şey katmadığını ve bu konudan sorumlu olduklarını savundu.

Kaybını telafi etmek için 1 milyon sterlin (yaklaşık 1,3 milyon dolar) talep eden Siddiqui, başarılı bir avukat olamamanın kendisini depresyona ve uykusuzluğa sürüklediğini belirtti.

Oxford'dan mezun olduktan sonraki iş hayatında başarılı olmamasını üniversitede aldığı eğitime bağlayan Siddiqui, şu an maddi durumunun kötü olduğunu belirtti.

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