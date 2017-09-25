Oxford profesörünü sokak köpekleri yedi

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times'ın haberine göre, Oxford Üniversitesi'nde görevli Celia Hollingworth isimli profesör, Yunanistan'da arkeolojik alanı gezerken köpeklerin saldırısına uğradı.

İddiaya göre 63 yaşındaki kadın köpeklere yem oldu ve hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Maronya'da bir arkeolojik alana giden kadın, saldırıya uğradığı sırada ailesini aramış ancak daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesinin uyarısı üzerine dağlık bölgede arama çalışmaları başlatılırken Pazar günü profesörden kalan parçalara ulaşıldı.

Üst düzey bir polis yetkilisi, "Karşılaştığımız manzara çok trajikti. Kadının bedeni paramparça olmuştu. Deneyimli adli tıpçılarımız bile gördükleri karşısında dehşete düştü" dedi.

İngiliz profesörden kalan parçaların yanında pasaportu ve kişisel eşyalarının da bulunduğu açıklandı. Yunanistan'da bir milyondan fazla sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor.

Celia Hollingworth