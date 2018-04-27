Oxford United - Rochdale maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Oxford United ile Rochdale, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Oxford United 53 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Rochdale 48 puanda ve 19. sırada. Oxford United son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rochdale, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 313. İddaa'da Oxford United kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Rochdale kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Oxford United son haftadaki Gillingham müsabasında 0-1 kazandı.

Rochdale, Walsall karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Oxford United, evinde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 31 gol yedi.

Rochdale, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rochdale 24 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.