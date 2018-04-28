Oxford United - Rochdale maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Oxford United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Rochdale takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 53 puanlı Oxford United 16. sırada bulunuyor, Rochdale 48 puana sahip ve 19. sırada. Oxford United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rochdale son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 313 kodlu maçı oynayanlar; Oxford United galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Rochdale galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Oxford United son haftadaki Gillingham müsabasında 0-1 kazandı.

Rochdale ise Walsall karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Oxford United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Oxford United, kendi sahasında 32 gol attı, 31 gol yedi.

Rochdale ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rochdale, 24 gol atarken 31 gol yedi.