Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

Kadın hakları ve feminizm çalışmaları İngiltere'de üniversitelerin müfredatlarında daha geniş yer bulacak.
Oxford Üniversitesi Felsefe Bölümü, okuma listelerinde artık daha çok kadın filozofa yer verecek ve feminist felsefe çalışmaları yeni lisans programlarıyla güçlendirilecek.
Kadın öğrencileri felsefeye çekme amacıyla başlatılan bir dizi değişiklik kapsamında üniversite ayrıca feminist felsefeyle ilgili yeni bir lisans programı başlatıp, bölümde eğitim vermeleri için yeni akademisyenler görevlendirdi.
The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Oxford Üniversitesi'nin kısa bir süre öncesine kadar Felsefe Bölümü Başkanlığını yapan Profesör Edward Harcourt, yeni lisans programının 'hem ilginç olduğu için hem de Oxford'daki feminist felsefenin güçlendirilmesi amaçlı' olduğunu söyledi.
Prof Harcourt, "Kadın öğrencilerimize felsefenin kendileri için olduğu mesajını vermek istiyoruz" dedi.
Felsefe Bölümü'nde görevli akademisyenlerden ayrıca, okuma listelerindeki yazarların hangilerinin kadın olduğunun anlaşılması için, isimlerin yalnızca baş harfleri değil, tam isim olarak kullanılması istendi.
Profesör Harcourt bu uygulamayla da kadın yazarların öne çıkarılmasını amaçladıklarını ifade etti.
Gazeteye konuşan "Örneğin savaş sonrası dönemin en önemli filozoflarından Elizabeth Anscombe'un yayınları 'G.E.M Anscombe' olarak veriliyor. Okuma listesinde böyle yer alınca öğrenciler kadın olduğunu hemen anlamıyor" dedi.
Oxford Üniversitesi'nin Felsefe lisans bölümünün başına geçecek olan Profesör Paul Lodge da fakültelerinin okuma listelerinde 'daha fazla kadın filozof yazarlar görmek istediklerini' söyledi. Prof Lodge, herhangi bir kota koymadıklarını ama listelerin en az yüzde 40 kadın yazarlardan oluşmasını önerdiklerini ifade etti.
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