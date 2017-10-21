İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili David Lamy’nin "bilgi özgürlüğü yasası" kapsamındaki başvurusuyla elde ettiği verilere göre, Oxford Üniversitesi çatısı altındaki 32 kolejden 13'ü, 2010-2015 yıllarında tek bir siyahi öğrenci bile kabul etmedi.
AA'nın haberine göre, aynı dönemde sadece 3 Oxford Koleji siyahi öğrenci kabul ederken, ülkenin diğer önemli yüksek öğrenim kurumu Cambridge Üniversitesi bünyesindeki 29 kolejin 4'te biri de hiç siyahi öğrenci almadı.
Cambridge Üniversitesinin aldığı öğrencilerin yalnızca yüzde 1'ini siyahilar oluştururken, Pakistan kökenli öğrencilerin oranı ise yüzde 1'in de altında kaldı.
Lammy, öğrencilerin etnik kökeniyle ilgili verileri açıklamamakta direnen Oxford Üniversitesinin, konunun The Guardian gazetesinde haberleştirileceğini öğrenmesi üzerine verileri son anda paylaşmayı kabul ettiğini açıkladı.
Lammy, kamudan her yıl yaklaşık 800 milyon sterlin kaynak alan Oxford ve Cambridge'in öğrenci tecihlerinin, siyahların toplumdaki oranını temsil etmediğini savundu.
2011 nüfus sayımına göre İngiltere ve Galler'in 56 milyon olan nüfusunun yüzde 3'ünü siyahlar oluşturuyor.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 80'İ EN ÜST İKİ SOSYAL TABAKADAN
Lammy’nin elde ettiği verilere göre Oxford'a ve Cambridge'e kabul edilen öğrencilerin yüzde 80'inden fazlası toplumun en üst iki tabakasına mensup ebeveynlerin çocuklarından oluşuyor.
İki üniversitenin kabul ettiği öğrencilerin coğrafi dağılımı da eşitsizliği ortaya koyuyor. Buna göre öğrencilerin yarısından fazlası İngiltere'nin güneyinden ve Londra’dan gelirken, yüzde 11’i orta, yüzde 15’i de kuzey İngiltere’den seçiliyor.
Oxford ve Cambridge Üniversiteleri, İngiltere'nin önde gelen pek çok siyasetçisinin de yetiştiği okullar olarak biliniyor.
Üniversitelerin yakın dönemdeki yüksek profilli mezunları arasında ülkenin bir önceki başbakanı David Cameron ile mevcut Başbakan Theresa May, Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Philip Hammond da bulunuyor.
- Oxford
- cambridge
- David Lamy
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.