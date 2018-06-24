Türkiye Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi ise bitmek üzere... Oy kullanma saat kaça kadar devam ediyor? Saat kaça kadar oy kullanılıyor? Oy kullanma saat kaçta bitiyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili merak edilen soruların cevabı...

OY KULLANMA SAAT KAÇA KADAR DEVAM EDECEK?

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? YSK SAAT VERDİ

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.