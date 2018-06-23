Türkiye, 24 Haziran yani yarın Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem Milletvekili seçimi için oy kullanacak. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliği, 24 Haziran seçimlerinden sonra uygulanmaya başlanacak. Seçim ile birlikte başbakanlık makamı lağvediliyor ve Cumhurbaşkanı hükümetin baş görevini üstleniyor. 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak seçmenler, oy kullanma işlemlerinin saat kaçta başlayıp, kaçta biteceğini merak ediyor. Peki, oy kullanma saat kaçta başlayacak? Oylar kaça kadar kullanılacak? İşte 24 Haziran seçimleri oy kullanma saatleri...

OY KULLANMA SAAT KAÇTA? OYLAR KAÇA KADAR KULLANILACAK?

Seçmenler, YSK tarafından belirlenen seçim noktalarına giderek kimlik belgeleriyle birlikte oy kullanabilecek. Sandık görevlileri tarafından verilecek iki oy pusulası, bir zarf ve tercih veya evet mührüyle birlikte seçmenler oyunu kullanacak. Oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de tamamlanacak.

NASIL OY KULLANILACAK?

Seçmenler oyunu kullanabilmek için, T.C. Kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliklerini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini sandık kuruluna ibraz etmeleri gerekiyor. Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.

Oy kullanmadan önce kimlik belgesi ve varsa seçmen bilgi kağıdını sandık kuruluna gösterin. Adınız sandık seçmen listesinde bulunduktan ve kimlik bilgileriniz kontol edildikten sonra oy kullanabileceksiniz.

Sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, size verilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve evet veya tercih yazan mührü alarak oy verme kabinine girin. Tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle mührü basın.

Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.

Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa kendiniz atın. Oy kullanma mührünü sandık kuruluna teslim edin ve sandık seçmen listesinde isminizin larşısına imza atarak kimlik kartınızı alın.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oylar saat 17.00'ye kadar kullanılacak. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, sandık görevlileri tarafından oy tasnifi ve oy sayımı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği saat 21.00'e kadar seçim yasağı uygulanacak. YSK'nın seçim yasağını kaldırması veya sona ermesiyle birlikte oy sonuçları açıklanmaya başlanacak. Kesin olmayan sonuçların ilerleyen saatlerde belli olması bekleniyor. YSK tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrası kesin sonuçlar 29 Haziran'da açıklanacak.