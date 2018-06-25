Oy kullanmak için 10 km yürüdüler

Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı 134 köy ve mahalledeki sandıkların 38 köyde birleştirilmesi nedeniyle, seçimde oy kullanmak isteyen vatandaşlar yollara düştü. Gazete Habertürk'ün haberine göre sandığın kurulmadığı Oğul, Ağaçdibi, Çimenli ve Ceylanlı köylerinde yaşayanların bir kısmı araçlarıyla oy kullanacakları Üzümcü Köyü’ne giderken, aracı olmayanlar ise 10 kilometre yürüdü.

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