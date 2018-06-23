24 Haziran genel seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimine artık saatler kaldı. Seçim yaklaştıkça seçim yasakları gibi oy kullanmamanın cezası da merak edilir hale geldi. Peki 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmamanın cezası 2018 yılı için nedir? İşte oy kullanmamanın, oy vermemenin cezası nedir? İşte cevabı...

CEZA MİKTARINI YSK BELİRLEYECEK

Vatandaşların seçme hakkını kullanmaları zorunludur. YSK oy kullanmayan vatandaşları tesbit edip seçimden sonra ceza kesiyor. Cezanın bedelini ise yine YSK belirliyor.

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine katılmayan vatandaşlara kesilecek ceza ise henüz belli değil.

YSK tarafından belirlenen cezalar seçime katılmayan seçmenler tarafından Maliye Bakanlığı'na ödenecek.

1 KASIM SEÇİMLERİNDE BELİRLENEN CEZA 22 LİRAYDI

Oy kullanmayan kişiye gelecek bu ceza ile ilgili tebligat elinize ulaştığında PTT ya da Maliye Bakanlığı gişelerinden ceza ödenebilir.

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.