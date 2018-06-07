Yakında Ersoy Güler’in yazıp yönettiği ‘Meleklerin Aşkı’ adlı diziyle SHOW TV ekranında izleyiciyle buluşacak olan Oya Başar, önceki gün kızı Ayşe Kırca’yla birlikte Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden usta oyuncu, ABD’de sinema-televizyon ve oyunculuk eğitimi alan ve orada çekilen bir filmde oynayan kızına, Türkiye’de de oyunculuk teklifleri geldiğini söyledi. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Oya Başar, “Gelen teklifleri kızım değerlendiriyor. Ben onun tercihlerine karışmam. Kendi hakkında karar verecek yaşa geldi. Kızım istediği projede yer alabilir” diye konuştu.