Oya Unustası, TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katıldı. Gelecek sezonda Diriliş: Osman Gazi olarak devam edeceği bildirilen Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde kadroya dahil olan Oya Unustası, Sugay Hatun'a hayat veriyor. Peki, Oya Unustası kimdir? Oya Unustası kaç yaşında, nereli? İşte Oya Unustası hakkında merak edilenler...

OYA UNUSTASI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1988 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelen Oya Unustası aslen İzmir Buca'lıdır.. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Koservatuarı Flüt Bölümü'nde tamamlayan Unustası'nın iki ablası ve bir abisi vardır. Oyunculuk ve sahne alanlarında usta oyuncu Ayla Algan'dan eğitim aldı. 2013 tarihinde Rüveysa Öksüz'ün birinci olduğu Miss Turkey Güzellik yarışmasında ilk 20'ye giren finalistlerden oldu.

2015 yılında yayınlanan "Kalbim Ege'de Kaldı" adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan "Beyaz Karanfil" adlı dizide Nergis karakterine hayat veren oyuncu 2018 yılında yayın hayatına başlayan ancak 2 bölüm yayınlanan "Masum Değiliz" dizisinde rol aldı. Oya Unustası son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde "Sugay Hatun" karakterine hayat vermektedir.

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