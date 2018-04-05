OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri, düzenlenen basın toplantısı ile Japon NYK ile ortak yeni yatırımı açıkladı.

Toplantıda verilen bilgiye göre yüzde 55 OYAK, yüzde 45 NYK ortaklığı ile kurulacak olan şirket, Gebze'ye sadece otomotiv ihracatına özel bir liman yapacak. Limanın kapasitesi ilk etapta 780 bin araç olacak, ancak ilerleyen dönemlerde 1 milyon araca çıkarılacak.

Yatırımın maliyeti ise 110 milyon dolar olacak.

Limana aynı anda iki büyük Ro-Ro gemisi yanaşabilecek. Limanın rıhtımının uzunluğu 539 metre olacak. Toplam alan ise 235 bin metrekare.

İnşaat esnasında 1000 kişiye istihdam sağlayacak olan limanda inşaattan sonra ise 500 kişi çalışacak.

Yeni liman 2019 yılında faaliyete geçecek.

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