Oyak Renault üst yönetiminde bayrak değişimi

Oyak Renault’un Genel Müdürlüğü’ne 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Antoine Aoun getirildi. Mayıs 2016’dan bu yana Oyak Renault Genel Müdürlüğü’nü yürüten Tunç Başeğmez ise Oyak Renault Yönetim Kurulu’nda Renault Grubu’nu temsil edecek.

Antoine Aoun kimdir?

İş hayatına 1988’de Renault Grubu’nda Araştırma Müdürü olarak başlayan Antoine Aoun, kariyerine Renault Grubu içinde; Motor Yönetim Sistemleri Satın Alma Müdürü ve Uluslararası Satın Alma Birimi Direktörü olarak devam etti. Daha sonra Nissan- Renault İttifakı’nın Rusya Satın Alma Direktörlüğü’ne getirilen Aoun, 2008 yılında Renault Nissan İttifakı Satınalma Organizasyonu Başkan Yardımcılığı’nı üstlendi.



2012 yılında Renault Dacia Satın Alma Direktörlüğü’nü, 2015-2016 yılları arasında Renault- Nissan İttifakı Satınalma Organizasyonu Projeler ve Destek Birimlerinden Sorumlu Global Direktörü olan Aoun, son olarak ittifakın Satın Alma Global Direktörlüğü görevini yürütüyordu.



1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Oyak Renault Genel Müdürlüğü’ne atanan Aoun, Elektronik Mühendisi ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden de nükleer fizik dalında ‘Doktor’ unvanına sahip.