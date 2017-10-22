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"KİMSENİN SANA BİR ŞEY DEMESİNE İZİN VERME"

Ailemle birlikte yaşıyorum. Mankenlik konusunda hep çok destekleyici oldular. Eleştirilerle ilgili olarak da "Böyle yorumlara aldırmayacağını zaten biliyoruz. Zaten aldıracak bir şey de yok" dediler. Annem "Başarılı olduğun ve şu an ortada göründüğün için kimsenin sana bir şey demesine izin verme" diyor.