Öykü Baştaş, 19 yaşında, mimarlık eğitimi alıyor ve dünyada pek çok modaevinin defilesine çıkmaya hazırlanıyor. Sabah gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz ay Milano’da Gucci defilesine çıktığında sosyal medyada sesler yükseldi, fiziğiyle dalga geçildi.
Öykü Baştaş, gayet olgun: İnsanı güzel ya da çirkin diye tanımlamak çok yanlış. Herkes kendisiyle barışık olmalı... Öykü Baştaş, kendisine yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.
"HERKES İSTEDİĞİNİ YAZSIN"
Fiziksel görüntüye çok önem veren biri değilim ben. Bir insanı güzel ya da çirkin diyerek nitelendirmeyi çok yanlış buluyorum. Güzellik tamamen sübjektif bir şey.
Kimine güzel gelen kimine gelmeyebilir. Ya da yüzünüz güzel olur, saçınız olmaz... Tek bir güzellik kavramı yok. Herkesin kendisine göre bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Ben kendi açımdan kimseyi güzel ya da çirkin diyerek kategorize etmem.
"MODA DÜNYASI FARKLI VE KENDİNE ÖZGÜ GÜZELLİKLERİN PEŞİNDE"
Şu an modada, aslına bakarsanız yaklaşık dört yıldır bambaşka bir anlayış hakim. Moda dünyası farklı ve kendine özgü güzelliklerin peşinde. Dolayısıyla markaların marka yüzü seçimleri de manken seçimleri de bu şekilde.
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