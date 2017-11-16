Öykü Çelik ayrıldığı sevgilisi Serhan Adalı'dan şiddet mi gördü?

Geçtiğimiz aylarda Serhan Adalı ile yollarını ayıran oyuncu Öykü Çelik, 'şiddet' olaylarına açıklık getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Öykü Çelik sevgilisi Serhan Adalı’dan, kendisine şiddet uyguladığı için ayrıldığı iddiasına yanıt verdi: “Öyle bir şiddet olayı yok. Kendisi öyle bir insan değil, gayet centilmen birisi. Biz normal insanlar gibi anlaşamadık. Bunun altında bir drama, aksiyon aramaya gerek yok.”

Öykü Çelik

Serhan Adalı