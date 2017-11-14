Öykü Çelik-Serhan Adalı aşkı şiddet yüzünden mi bitti?

Öykü Çelik, Serhan Adalı ile geçen Ocak'ta aşk yaşamaya başlamıştı. Güzel oyuncu Öykü Çelik'in Serhan Adalı ile arabada öpüşmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Haziran ayında Türkbükü’nde el ele görüntülenen çift gazetecilerin görüntü almasıyla birlikte şaşkınlık yaşamıştı. Öykü Çelik, muhabirlerin sorularını “Arkadaşlar her şey yolunda, teşekkür ederiz” şeklinde yanıtlamıştı.



Serhan Adalı ve Öykü Çelik'in birlikteliklerine herkes evlenirler gözüyle bakıyordu. Birbirini her fırsatta öpüp koklayan çift geçen ay ayrılmıştı.



AYRILIK NEDENİ ŞİDDET Mİ?



Bugün Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Öykü Çelik-Serhan Adalı aşkının şiddet yüzünden bittiği öne sürüldü. İddialara göre Öykü Çelik, Serhan Adalı'dan şiddet gördü.

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Serhan Adalı