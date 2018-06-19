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Kentin turistik yerlerini gezen genç çift, romantik tatili yaptırdıkları dövmelerle ölümsüzleştirdi. David Beckham, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercihi olan dövmeciye giden ikili, burada Türk dövmeci Havva Karabudak’a dövme yaptırdı.