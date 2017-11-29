Öykü Gürman'ın yeni sevgilisi kim?, Öykü Gürman ile Fatih İçmeli aşk yaşıyor

Geçen yıl Yavuz Bingöl'den boşanan Öykü Gürman, beş aydır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte. Posta'nın haberine göre, Gürman, İçmeli ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Bırak güneş yüzüne değsin, mutlu cumartesi" notuyla paylaştı.

İddiaya göre; Öykü Gürman sevgilisinin babası ile tanıştı.

Öykü Gürman, Ağustos 2015’te evlendiği Yavuz Bingöl’den Mart 2016’da boşanmıştı.

Geçen Ocak’ta Semih Şenzibe ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki bitti.

Öykü Gürman

Fatih İçmeli