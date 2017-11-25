Öykü Karayel’le birlikte olan Can Bonomo, sevgilisinin ailesiyle tanıştı

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Can Bonomo ile Öykü Karayel’in ilişkisi evliliğe gidiyor.

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre; ikili önceki akşam Karaköy’de, güzel oyuncunun babası ve ikiz kardeşiyle yemekte buluştu. Dörtlü içeride yaklaşık üç saat kaldı.

KARAKÖY’DE BULUŞTULAR

Müzik eşliğinde şarkılar söyleyen dörtlü, keyifli bir akşam geçirdi.

Sevgilisinin ailesiyle tanışan Bonomo çıkışta rahat tavırlar sergiledi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan grup muhabirlere selam verip evlerinin yolunu tuttu.

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