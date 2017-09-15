Öykü Serter: Erkeklere güvenemiyorum

Öykü Serter’in ev sahipliğinde, gerçekleşen bir markanın yeni çıkardığı parfümünün lansmanı ünlüleri buluşturdu. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Lansmana Ayşe Tolga, Başak Dizer, Ege Kökenli, Ebru Akel, Ayşe Kucuroğlu ve Müjde Uzman gibi isimler katıldı.

Tanıtım sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Öykü Serter özel hayatıyla ilgili sorulara, “Hayatımda aşk yok, erkeklere güvenemiyorum” yanıtını verdi.

Öykü Serter