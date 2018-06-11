Oyların yeniden sayılması kararı alınan Irak'ta oy toplama merkezinde yangın

Seçimlere hile karıştığı yönündeki iddiaların ardından oyların yeniden sayılacağı Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir oy depolama merkezinde yangın çıktı.

Bağdat'ın doğu yakasındaki seçim bölgelerinin oyları bu depoda saklanıyordu.

Oy pusulalarının tamamen yanıp yanmadığı ya da yangına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.

Ülkede geçen ay gerçekleştirilen seçimleri, ABD ve İran'ın desteklediği düşünülen partiler değil, Şii lider Mukteda Sadr'ın öncülüğündeki Sayrun Lil Islah (Reforma Yürüyüş) koalisyonu, büyük farkla kazanmıştı.

Sadr, bir grup laik partiyle ve Irak Komünist Partisi'yle ittifak kurmuştu.

Eski paramiliter komutan Hadi El-Emiri'nin liderlik ettiği Fetih ikinci olurken Başbakan Haydar el-İbadi'nin liderliğindeki Zafer İttifakı üçüncü olmuştu.

Hile iddiaları ardından Irak parlamentosu, 10 milyon oyun yeniden sayılmasını talep etmişti.

İtfaiye ekiplerinin yangını durdurmak için büyük çaba sarf ettiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, yangında bazı belgelerin ve malların zarar gördüğünü ancak oy sandıklarının yanmaması için yoğun çaba gösterildiğini belirtti.

Ancak Bağdat Eyalet Konseyi üyesi Muhammed El-Rabeii ise Reuters'a, "tüm oy sandıklarının ve oy pusulalarının yandığını" söyledi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Salı günü yaptığı açıklamada, "güvenlik güçlerinin seçimlerde eşi benzeri görülmemiş ihlallerle karşılaştığını" söylemişti.

Yeniden sayım işleminin oylamanın sonucunu etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

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