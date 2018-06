3 Haziran 2018 Pazar günü Gamfed - Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu’nun Türkiye’de organize ettiği 2. etkinliği Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde 400’den fazla katılımcıyla gerçekleşti.

Londra merkezli kurulmuş kar amacı gütmeyen Gamfed derneği Dünyadan bir çok oyunlaştırma uzmanının katılımcıyla ‘oyunlaştırma’ farkındalığının artırılması için yerel temsilciler ile içerikler üretmekte ve etkinlikler düzenlemektedir. Gamfed Türkiye Temsilcisi, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde Oyunlaştırma dersleri vermekte olan Ercan Altuğ Yılmaz tarafından gerçekleşen etkinlik ve açılış konuşmasında etkinlikte 30’dan fazla ana sponsor ve deneyim sponsoru olarak firmaların stand açtığını, 400’den fazla biletleme yapıldığını ve 8 keynote olarak ana konuşma, 5 adet panel ve farklı salonlarda 10 adet oyunlaştırma odaklı workshop aynı gün içinde gerçekleştiğini belirtti.

Konferanstaki konuşmacılar adına bağış yapılan Tohum Otizm vakfı Türkiye Genel Müdürü Betül Selcen Özer tarafından yapılan teşekkür konuşmasında Otizm’in farkındalığı için tasarladıkları “Bağış İçin Oyna” projesinden de bahsetti. Street Fighter gibi klasik atari oyun cihazlarından konumlandırdıkları katılımcıların hem oyun sonunda bağış yapabildiklerini hem de Otizm’le ilgili bilgilendiğini belirtti. Konferansın ilk keynote konuşmasını Amerika merkezli “Knack” firmasının kurucu CEO’su Guy Halfteck tarafından “What's your knack? Games to “measure” job potential - Gerçek Potansiyelini Oyunla Ortaya Çıkar” isimli sunumuyla gerçekleştirdi. Knack firması bir den çok özel olarak geliştirdiği oyun üzerinden katılımcıların karakter analizi ve yetenek haritasını çıkarıyor. Gamfed konferans katılımcılarının da oynadığı oyunlar sonucu katılımcıların ortalama bir raporu yayınlandı.

Hollanda merkezli Brand New Game firmasının Türkiye temsilciğinden Fırat İçmeli bir sonraki konuşmacıydı. Title olarak “Chief Gamification Officer CGO” olarak kendini tanıtan İçmeli, şirketlerinin üniversite öğrencilerine uyguladığı bir oyunlaştırma projesinden bahsederek özellikle yeni nesil katılımcıların oyunsu deneyimlerde çok daha başarılı sonuçlar elede ettiğinden bahsetti.

İngiltere merkezli 3Radical isimli oyunlaştırma firmasında danışman olarak görev alan Will-Stuart Jones ise "Why Gamification is Fundamental to building compelling consumer experiences" Müşteri Deneyiminde Oyunlaştırma neden en temel unsurdur - isimli sunumunu gerçekleştirdi. Özellikle Londra etrafında restoran ve eğlence merkezlerinin müşterilerine nasıl oyunlaştırılmış deneyimler sunduğunu aktardı.

Ankara merkezli köklü bir eğitim firması olan İzgören Akademi’nin Genel Müdürü Umut Sav “Oyunlaştırma, Olgunlaştırma” isimli sunumunda şirket olarak yayınladıkları “CEO OLMAK” isimli kutu oyunu üzerinden firmalarda işe alımdan oryantasyona kadar bu oyun ile bir çok proje gerçekleştirdiklerini ve bu kutu oyununu oynarken aslında hem öğrenmenin daha kolay gerçekleştiği hem de katılımcılarının karakterleri ve yeteneklerinin daha net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti...